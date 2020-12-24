Пресс-служба командования ООС ВСУ рассказала в социальной сети Facebook об учениях, которые были проведены в Херсонской области. То есть, в непосредственной близости от Крымского полуострова.

В ходе учений Украина в очередной раз отрабатывала навыки стрельбы с применением систем залпового огня «Смерч». На тренировках присутствовал ВРИО командующего ООС Сергей Наев, который остался удовлетворен результатами. Он похвалил военнослужащих за успешное поражение целей и за быстрое развертывание батарей.

Напомним, что в последние пару месяцев ВСУ практически ежедневно проводит подобные учения. Также в конце лета в Херсонской области проходили тренировки с применением комплексов «Оса» и «Бук».