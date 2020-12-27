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Медики из Екатеринбурга рассказали о том, как повысить эффективность лечения от коронавируса.

Как было отмечено, самое главное – не торопиться, в особенности с физическими нагрузками. По словам специалистов, организм сам подскажет человеку, следует ли ему повышать нагрузку или нет. Если делать это волевым усилием, то можно добиться лишь ухудшения состояния.

Также отмечается, что за пациентами со средней или, тем более, тяжёлой формой коронавируса должен наблюдать врач. При этом первый осмотр обязательно должен быть очным, а врач должен составить программу реабилитации. Пациенты с лёгкой степенью заболевания способны проследить за своим здоровьем самостоятельно.

Кроме того, отмечается, что пациентам не стоит делать ингаляции, так как, по некоторым сведениям, это может способствовать разнесению инфекции по лёгким. Также не нужно терпеть температуру, если она превышает 38 градусов.

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