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Доктор Лиза Москони рассказала о продуктах, которые могут навредить мозгу человека.

Так, Москони сообщила, что работу мозга легко нарушить, постоянно употребляя вредные продукты. Все аспекты мозга и его работоспособность зависят от того, насколько правильно человек питается. К примеру, питание жирной или сладкой пищей приводит к тому, что человек начинает испытывать затуманенность мозга, сонливость и вялость.

Кроме того, вредные продукты способны повысить риск развития деменции, а также ускорить старение мозга из-за того, что они могут нарушить функциональные и структурные элементы мозга.

Москони советует употреблять антиоксиданты, в том числе те, которые содержат витамины С и Е, бета-каротин, жирные кислоты омега-3 и витамины В. Это позволит сохранить здоровье мозговых нейронов.

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