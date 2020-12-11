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Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о том, что можно есть за несколько часов до сна, и от чего лучше отказаться.

Так, вечером следует отказаться от употребления маринадов, солений и переработанного мяса. Они имеют в составе много соли, а потому задерживают в организме жидкость. Из-за этого человек с утра имеет отеки и «помятое» лицо. Кроме того, не следует употреблять вечером белый хлеб, так как он повышает уровень инсулина.

Подобные продукты перед сном способны повысить шанс развития проблем с ЖКТ, а избыток инсулина может спровоцировать артериальную гипертонию и развитие опухолей.

Перед сном медик советует есть натуральный йогурт, нежирную говядину, варёные яйца, куриную грудку или сыр. При этом, как отметил диетолог, если человек вовсе не хочет ужинать, то ничего плохого в этом нет.

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