Директор «СберЗдоровья» Владислав Мохамед Али рассказал о том, почему в новогодние праздники увеличивается риск подхватить коронавирус.

Согласно заявлению медика, это происходит из-за того, что организм человека пребывает в стрессе. Способствует этому то, что человек употребляет алкоголь, а затем выходит на улицу легко одетым. Подобные стрессовые для организма состояния делают иммунитет более слабым, и из-за этого вероятность заразиться как коронавирусом, так и любой другой инфекцией, возрастает.

Кроме того, медик отметил, что если в городах устроят массовые мероприятия с большим скоплением людей, которые не станут соблюдать социальную дистанцию, то можно ожидать вспышек заболевания ещё сильнее нынешних. В итоге врач советует новогодние праздники провести в кругу семьи.