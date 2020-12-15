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Врач-невролог Мария Игнатова рассказала, какую опасность несёт сон рядом со смартфоном.

Как отметила врач, смартфоны, как и любые гаджеты, имеют радиочастотное излучение. Это излучение для организма человека довольно опасно и может привести к проблемам со здоровьем. Кроме того, ряд исследований утверждает, что это излучение может привести к бесплодию, онкологии, расстройствам неврологического и психического характера.

Более всего подвержены этому воздействию дети и беременные, люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной или иммунной систем.

Впрочем, также Игнатова сообщила, что в настоящее время нет достоверных сведений о том, что излучение смартфона оказывает влияние на организм человека. Тем не менее, использование смартфона в ночное время является опасным, так как излучаемый экраном синий свет негативно воздействует на глаза и биологические ритмы.

Таким образом, врач советует держать смартфона на расстоянии как минимум двух метров от места сна и отдыха.

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