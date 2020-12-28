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Владислав Мохамед Али, руководитель «СберЗдоровья», сообщил, что из-за холодной погоды в зимние месяцы значительно увеличивается риск заражения коронавирусом.

Согласно словам эксперта, минусовая температура оказывает отрицательное влияние на иммунитет человека. По этой причине в сильные морозы вероятность инфицирования намного возрастает. Но при этом погодные условия не влияют на то, как будет протекать заболевание. Дело в том, что человек, у которого диагностирована болезнь обычно все время находится в медучреждении или дома.

В СМИ напоминают, что ранее врач рассказал о двух признаках, указывающих на начало тяжелой формы коронавирусной инфекции. Первым симптомом является высокая температура, а вторым – одышка.

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