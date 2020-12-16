Капитан американского флота Эми Бауэрншмидт стала первой женщиной, которой выпала честь командовать атомным авианосцем. Она прошла долгий путь к своей цели и все же сумела достичь ее. Теперь боевой корабль USS Abraham Lincoln с пятью тысячами офицеров и матросов будет находиться в полном ее распоряжении.

Бауэрншмидт начинала военную карьеру в качестве пилота палубного вертолета. Но затем в США приняли закон, разрешающий женщинам служить в военно-морских силах. Именно его уже состоявшийся командир авианосца считает решающим в своей службе. Однако до перехода на боевое судно, она успела побыть командиром вертолета и поучаствовать в учебных операциях подразделений, называемых спецназом против подводных лодок.

Капитан служит на флоте с 2016 года. Именно тогда она стала первой женщиной, дослужившейся до помощника командира боевого корабля. Теперь это авианосец USS Abraham Lincoln принято решение передать под ее командование. Бауэрншмидт приступит к своим новым обязанностям с 2022 года.