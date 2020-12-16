Научная степень супруги вновь избранного президента США Джо Байдена стала причиной сексистского скандала. Началось все с заявления журналиста Джозефа Эпштейна, который выразил мнение, что Джилл Байден не имеет к медицине никакого отношения.

Он также написал: «Один умный человек сказал, что доктором можно называть только того, кто принял роды».

Американские СМИ мгновенно отреагировали на эти высказывания, заявив, что Эпштейн намеренно оскорбляет без пяти минут первую леди Соединенных Штатов. Вслед за этим появились и обвинения в сексизме, к которым присоединился и пресс-секретарь Джо Байдена, прокомментировавший публикацию.

Кроме того, некоторые издания посоветовали Эпштейну проявить уважение к жене человека, сумевшего одержать победу на президентских выборах в США. Супруг будущего вице-президента Камиллы Харрис заявил, что ученая степень Джилл Байден получена заслуженно, а журналист просто демонстрирует сексистские выпады, которые никогда бы не позволил себе делать в отношении мужчин.