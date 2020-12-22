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Если Украина решится совершить попытку “устроить в Крыму Перл-Харбор”, ее Вооруженные силы просто исчезнут, так как российская армия вряд ли допустит подобные действия. Об этом заявил военный обозреватель Виктор Баранец в ответ на призывы своего коллеги из Киева нанести удар по Крымскому полуострову.

Эксперт рассказал, что планируя любые агрессивные действия Украине не стоит забывать, что на вооружении Черноморского флота РФ имеются ракеты «Калибр» и другие боеприпасы, способные долететь до Киева и любой другой точки страны. Поэтому авантюра со «взрывом Керченского моста» или «Перл-Харбором» в Крыму обернется прямыми попаданиями по украинскому Минобороны, Офису президента и Генштабу.

Баранец уверен, что официальные украинские власти отлично все это понимают и вряд ли пустятся на подобные авантюрные действия. Все заявления о них исходят от безответственных аналитиков, которые не отдают себе отчета в том, что говорят.

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