На канале Al-Hadath заявили, что военная база Соединенных Штатов, находящаяся в северной части провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетной атаке.

Согласно появившейся информации, удар был нанесен по базе, находящейся неподалеку от месторождения нефти под названием Эль-Омар. На данный момент военнослужащие вооруженных сил США и курдские бойцы осуществляют зачистку территории, чтобы не допустить повторной атаки по военному объекту.

Данных о погибших или пострадавших в результате обстрела не появлялось. На телеканале отмечают, что удар, скорее всего, был осуществлен боевиками «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация).