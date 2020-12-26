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Автор одного из постов в социальной сети «ВКонтакте» рассказал об омском водителе автобуса, выгнавшем на улицу женщину-инвалида. Он указал, что владельцем маршрута является Фазыл Залялетдинов, а также написал номер транспортного средства. В настоящее время проверкой фактов, указанных в жалобе, уже занимаются местные Следственный комитет и прокуратура.

Автор публикации рассказал, что женщина с трудом забиралась в автобус, но водитель очень торопил ее и рекомендовал при этом ждать низкопольный транспорт. Когда она все же оказалась в автобусе, у сопровождающего не получилось быстро сложить инвалидную коляску. Тогда водитель просто высадил женщину и уехал.

Следственный комитет региона устанавливает личность водителя и проводит доследственную проверку. Прокуратура намеревается убедиться, что администрация города делает все возможное для обеспечения доступа людей с ограниченными физическими возможностями в общественный транспорт и иным объектам социальной инфраструктуры.

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