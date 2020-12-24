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В подмосковных Мытищах в районе одного из многоквартирных зданий случилась масштабная потасовка среди мигрантов, в рамках которой пострадала 3-летняя девочка.

На данный момент времени неясно, что стало причиной драки между рабочими, однако во время нее пострадали не только непосредственные участники потасовки, но и случайные люди, которые в тот момент оказались неподалеку. К примеру, досталось женщине и ее малолетней дочке, у которой выбили зуб и рассекли губу.

Мама с ребенком тут же пошла в травматический пункт, чтобы снять побои, а потом направилась в полицию. Сейчас правоохранители ищут участников драки. Представители управляющей компании, которая обслуживает микрорайон, сообщили, что у них не работают данные мигранты.

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