Французская компания Moskitofree разработала уникальный прибор, который уничтожает витающие в воздухе частицы коронавируса. Устройство выполнено в виде медальона, поэтому его можно носить на шее, защищая себя от заражения Covid-19, фактически ничего для этого не делая.

Разработчики рассказали, что конструкция аппарата предельно проста – внутри «медальона» располагается компактный озонатор, который и отвечает за очистку воздуха вокруг владельца устройства. Также в нем использован минерал, наименование которого производитель решил сохранить в тайне.

Институт Пастера в Париже уже провел испытания прибора. Медальон поместили в непроветриваемое помещение, после чего туда же ввели частицы коронавируса. Буквально за 10 минут устройство уничтожило 94 процента этих частиц, эффективно очистив воздух. Сообщается, что аппарат не вредит здоровью человека, однако людям, которые страдают от высокой чувствительности к электромагнитным волнам его использовать нельзя.

Компания Moskitofree хорошо известна по другому устройству, которое защищает человека от заражения малярией. Оно дезориентирует комаров, разносящих данное заболевание, благодаря электрическому полю, создаваемое вокруг владельца прибора.