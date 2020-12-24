Командование американских ВМС опубликовало видеозапись наиболее опасного маневра российского истребителя Су-35 за весь 2020 год. Сообщается, что данный инцидент произошел на сирийской территории

На записи хорошо видно, что Су-35С будто зависает в воздухе в непосредственной близости от американского противолодочного самолета. Непонятно, что именно американцы увидели в этом опасного, так как российские истребители постоянно выполняют подобные маневры, чтобы идентифицировать цель.

Впрочем, для противолодочного самолета встреча с Су-35С действительно оказалась опасной, так как истребитель больше часа гонял его в воздушном пространстве рядом с российской базой Хмеймим. В результате американская боевая машина была вынуждена прекратить наблюдение и вернуться на свой аэродром.