Юрий Селиверстов, руководитель Минфина Белоруссии, сообщил о предложении начать взимать с людей плату при выезде из страны.

Отмечается, что если данный денежный сбор будет введен, то региональные власти получат право взимать плату с собственников транспортных средств массой до 5 тысяч килограмм. Взимаемая сумма при этом не должна превышать 3-х базовых величин (составляет чуть более 10 долларов). В качестве объектов сбора станут люди, выезжающие из Белоруссии.

По словам министра, при согласовании данных мер полученные средства в рамках пандемии коронавируса планируется направить на проведение санитарно-профилактических мероприятий и закупку медицинских расходных материалов.