Владимир Соловьев в эфире «Соловьев live» раскритиковал Викторию Боню, принявшую участие в съёмках.

Как сообщил Соловьев, реалити-шоу «Дом-2» ответственно за появление в стране «поколения уродцев». Так, он рассказал, что создатели этого шоу позвали уродцев, и показали зрителям, что если ты «конченная тварь», то ты будешь известным. В воспитании уродцев ведущий обвинил как организаторов «Дом-2», так и всех его участников, в том числе и Викторию Боню, также ранее снимавшуюся в данном шоу.

Как считает Соловьев, «Дом-2» необходимо закрыть, а вместо него показывать что-нибудь духоподъёмное. На днях, как отмечается, стало известно, что 30 декабря на ТНТ выйдет последний эпизод реалити-шоу, после чего оно будет закрыто. Впрочем, по слухам, после этого передача будет выходить на другом телеканале.