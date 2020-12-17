В рамках сегодняшней пресс-конференции Владимир Путин, российский лидер, рассказал, когда он планирует сделать прививку от коронавирусной инфекции.

Глава российского государства признался, что еще не прошел процедуру вакцинации. Он отметил, что специалисты посоветовали ему пока не прививаться. Однако он дал обещание сделать это при возможности, добавив, что сейчас в приоритете находятся другие категории граждан РФ.

Путин также сообщил, что к пандемии не была готова ни одна система здравоохранения на планете, однако российская продемонстрировала наибольшую эффективность. К примеру, было возведено около сорока коронавирусных комплексов и создана первая работающая вакцина. В стране также увеличилось производство медицинских препаратов и масок.