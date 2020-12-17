читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Во время конференции президента Владимира Путина попросили назвать главный секрет семейного счастья. Он уверен, что эту тайну давно знают все. Универсальным секретом, по мнению главы государства, является любовь.

Путин заявил, что именно это универсальное понятие должно быть основой абсолютно любых отношений – как семейных, так и международных. Оно применимо к любым сферам.

Кроме того, Путин обратился к семьям, которым сейчас тяжело из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Он пообещал, что государство не оставит их в беде и в следующем году. Напомним, что президент заявлял, что до конца декабря все семьи, в которых есть дети от 3 до 7 человек получат выплаты в размере 5 000 рублей на каждого малыша.

Вам может понравиться

Российский вертолёт Ми-35 устроил погоню за американским AH-64 Apache и взял его на прицел

Телеграм-канал «Fighterbomber» разместил фото из Сирии, на котором запечатлен один их эпизодов…

Путин заявил, что гонка вооружений уже идет полным ходом

На вопрос журналиста о том, не начнется ли гонка вооружений, если США…

Запись в первые классы школ Ленобласти начнется 1 апреля 2021 года

Уже 1 апреля будущего года жители Ленинградской области смогут подавать заявления о…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 декабря – облачно с прояснениями, до 1 °C | город Мытищи: погода, 17 декабря – небольшой дождь, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 декабря – пасмурно, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 декабря – облачно с прояснениями, до -8 °C | Королев: погода, 17 декабря – пасмурно, до -1 °C | Подольск: погода, 17 декабря – пасмурно, до 2 °C | Армавир: погода, 17 декабря – облачно с прояснениями, до 2 °C |