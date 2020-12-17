Во время конференции президента Владимира Путина попросили назвать главный секрет семейного счастья. Он уверен, что эту тайну давно знают все. Универсальным секретом, по мнению главы государства, является любовь.

Путин заявил, что именно это универсальное понятие должно быть основой абсолютно любых отношений – как семейных, так и международных. Оно применимо к любым сферам.

Кроме того, Путин обратился к семьям, которым сейчас тяжело из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Он пообещал, что государство не оставит их в беде и в следующем году. Напомним, что президент заявлял, что до конца декабря все семьи, в которых есть дети от 3 до 7 человек получат выплаты в размере 5 000 рублей на каждого малыша.