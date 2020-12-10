Владимир Путин подписал закон, согласно которому система ОМС будет реформирована.

Теперь Федеральный фонд ОМС может без участия страховщиков выполнять расчёты за медпомощь, заниматься претензиями или исками за нанесённый страховщику вред здоровью. У ФОМС будет иметься возможность контролировать объём предоставляемой медпомощи, её сроки и качества.

По новому закону тарифы на оплату медпомощи будут устанавливаться правительством. Также сообщается, что теперь размер средств из ФОМС на страховые службы уменьшился с 1-2% до 0,8-1,1%. В итоге некоторые опасаются того, что люди могут лишиться возможности получать медицинскую помощь в рамках ОМС. Тем более что подведомственные Минздраву организации имеют право отказать в первичной медпомощи.