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Петр Чумаков, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН рассказал о людях, которые не заразятся коронавирусом.

Как заявил эксперт, если человек не заразился даже при общении с пациентом, у которого коронавирус был выявлен, то это может говорить о том, что у него есть Т-клеточный иммунитет. Он может возникнуть в том случае, если человек когда-то уже болел другим коронавирусом, не COVID-19. Это могло произойти и несколько лет назад, но Т-клеточный иммунитет у них сохранился.

Благодаря этому такие люди защищены от заражения COVID-19. Как объяснил Чумаков, всего таких людей около 10-15%.

Кроме того, у недавно переболевших гриппом людей шансы заразиться COVID-19 также снижаются. Это связано с высоким содержанием в крови белка интерферона. Также некоторые люди могли перенести коронавирус в бессимптомной форме, и у них выработались антитела.

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