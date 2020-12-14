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Великобритания продолжает работу над созданием истребителя шестого поколения. Проект под названием Tempest (в переводе на русский язык – «Буря») курируют сразу несколько компаний – Rolls Royce, BAE Systems, MBDA и Leonardo.

Представители этих корпораций провели онлайн-брифинг, в ходе которого отчитались о проделанной работе, а также подвели промежуточные итоги. Они заявили, что к реализации проекта привлечено несколько крупных научных организаций, а также более шестисот компаний.

Пока британский Tempest можно увидеть на фотографиях, размещаемых в сети. Но энтузиазм, с которым подрядчики взялись за дело, внушает оптимизм и позволяет заявлять, что вскоре им все же удастся реализовать проект.

Пока известно, что истребитель будет оснащен гиперзвуковыми ракетами, а также получит сверхсовременное цифровое оборудование и множество функций, выполняемых в автоматическом режиме. Предполагается, что Tempest сменит истребители Eurofighter Typhoon четвертого поколения.

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