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Политолог Анатолий Вассерман заявил, что российский лидер Владимир Путин был совершенно прав, когда резко ответил корреспонденту BBC Стиву Розенбергу на вопрос о «холодной войне». По мнению эксперта, президент имел все основания для того, чтобы отойти от политкорректности.

Напомним, что Розенберга интересовало, осознает ли Россия, что именно она несет ответственность за существенно ухудшившиеся отношения с Западом. Путин в ответ на это заявил, что РФ в сравнении с НАТО «белая и пушистая». После ответа президента журналист практически сразу ушел с пресс-конференции.

Вассерман считает, что Путин не должен был политкорректно отвечать на обвинения, которые звучат в миллионный раз. Причем безо всяких на то оснований. Именно поэтому он поступил абсолютно правильно – сказал то, что думает безо всяких политических реверансов.

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