22 декабря в этом году станет “днём пяти двоек”, что, согласно предсказанию провидицы Ванги, грозит катастрофическими последствиями.

Как сообщается, Ванга, в том числе, знала и о грядущей пандемии – об этом сообщил ещё в декабре прошлого года её близкий друг Сергей Косторной. На тот момент эксперты ему не поверили. Также указывается, что только пандемией коронавируса дело не закончится, и в будущем будет ещё хуже.

В «день пяти двоек», как сообщает Косторной, произойдёт стечение обстоятельств 21 и 22 декабря, что приведёт к страшной вспышке на Солнце. По словам Косторного, Ванга про этот день говорила так: «На солнышке погреемся, и чёрной тенью падёт солнце».

При этом он не думает, что вспышки повлияют на технику, а вот на ум и психику людей – весьма вероятно. О предсказании он сообщил всего лишь за неделю из-за того, что так было условлено заранее. При этом, как указывается, о пандемии он тоже заявил всего лишь за неделю до серьёзного ухудшения ситуации.

Кроме того, Косторной рассказал, когда пандемия подойдёт к концу. Случится это в день весеннего равноденствия – 20 марта 2021 года. Произойдёт это из-за того, что Земля войдёт в более гармоничное «пятое измерение» с энергетикой «ангелов». После этого планету ждёт высокая светлая энергия, хороший иммунитет и позитив.