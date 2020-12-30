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Кум известной прорицательницы Ванги сообщил, что она предсказывала изобретение человечеством лекарства от рака в 2022 году. По его словам, сейчас ученые готовят такой препарат к выходу на рынок, поэтому прогноз сбылся максимально точно.

Косторной вспомнил высказывание Ванги о том, что «Рака закуют в железные цепи». Он полностью уверен, что речь шла именно об онкологических заболеваний, а под цепями подразумевалось лекарство от них. Кум прорицательницы заметил, что согласно прогнозу, в составе препарата должно быть большое количество железа.

Кандидат медицинских наук Георгий Викулов опроверг слова Косторного. Он заявил, что препараты от рака существуют и успешно применяются довольно давно. В качестве примера он привел вакцины и другие лекарства, которые позволяют вылечить рак, если пациент своевременно обращается к врачу. На это Косторной ответил, что Ванга предсказывала появление именно революционного препарата, способного лечить даже тех больных, у которых онкология находится на поздних стадиях.

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