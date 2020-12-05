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В городе Острогожск Воронежской области 15-летний подросток по неустановленной на данный момент причине погиб после урока физической культуры.

Как сообщается, инцидент произошёл днём 1 декабря. Находящегося без сознания школьника доставили в медицинское учреждение, где оказали реанимационную помощь. Подростку, как указывается, стало плохо на уроке физкультуры. Несмотря на то, что помощь была оказана своевременно, школьник скончался.

По факту произошедшего организована проверка. Видимых телесных повреждений на теле школьника не обнаружено. Для выяснения точной причины смерти назначено проведение экспертизы. Ведётся выяснение всех обстоятельств случившегося, были опрошены родственники погибшего, сотрудники школы и больницы.

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