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В Волгоградской области девушка угодила под автоцистерну и получила травмы различной степени тяжести.

Инцидент попал на камеру видеофиксатора другого участника автодвижения. Как можно увидеть на записи, 17-летняя девушка собирается перейти нерегулируемый пешеходный переход, и выходит на дорогу прямо перед грузовиком с полуприцепом, не убедившись в том, что тот успеет затормозить. За рулём грузовика, как указывается, находился 54-летний водитель. Инцидент произошёл примерно в 15:40 в посёлке Горьковском 4 декабря.

В последний момент девушка всё же увидела несущийся на неё КамАЗ и успела сделать шаг назад. Грузовик зацепил её и отбросил на несколько метров, но девушка осталась жива. Она была доставлена в больницу с различным травмами.

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