В Тульской области был установлен очередной антирекорд по числу новых выявленных случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщается, за прошедшие сутки инфекция была подтверждена у 209 человек, что является абсолютным рекордом за всё время пандемии в регионе. Таким образом, общее число заболевших за время пандемии составляет 20 350 человек.

Всего в Тульской области излечились от коронавируса и были выписаны домой 17 824 пациента, из них 189 – за последние сутки. Скончались от инфекции 624 человека с начала пандемии, из них 16 – за прошедшие сутки.

В регионе показатели по смертности и заболеваемости остаются, как отмечается, стабильно высокими. Также указывается, что ведётся уже вторая прививочная кампания от коронавируса – было доставлено около тысячи вакцин.