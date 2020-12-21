В Набережных Челнах женщина за год стала многодетной матерью.

Как сообщается, женщина родила двойню в начале этого года, а именно, 20 января. Детям, девочке и мальчику, дали имена Сафия и Кабир.

Эта же женщина родила третьего ребёнка на днях – 20 декабря. Как сообщается, у неё родился мальчик, которому дали имя Саид.

По словам Алексея Эстрина, который является заместителем главврача по акушерству и гинекологии КДМЦ, иногда бывают ситуации, что у женщины между родами проходит достаточно небольшое время. Как он отметил, иногда может пройти даже менее девяти месяцев между родами, и подобные случаи нельзя назвать особой редкостью.

Но этот случай интересен тем, что женщина дважды рожала в течение одного календарного года.