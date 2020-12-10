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В Тукаевском районе Татарстана принято решение о сносе деревни Мартыш. Об этом заявил глава района Фаил Камаев.

Как сообщается, земли близ деревни были переданы под санитарно-защитную зону нижнекамского промышленного узла. Решение о передаче было принято депутатами райсовета.

В деревне, как уточняется, находится 11 жилых домов, два недостроенных здания, и 13 участков. Все они были изъяты в судебном порядке, а деньги за участки в качестве компенсации перечислены на счета владельцев. Те, кто к настоящему времени не забрал компенсацию, может это сделать. На территории деревни жители больше права жить не имеют.

Снос зданий начнётся уже в ближайшее время – необходимо найти тех, кто этим займётся.

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