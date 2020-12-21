Следственный комитет Тамбовского региона расследует убийство двух работников животноводческой фермы. Их тела были обнаружены нанимателем – у одного из рабочих оказалась прострелена голова, а у другого обнаружили тяжелую черепно-мозговую травму, которая и стала причиной смерти.

Правоохранители установили, что выстрел по одному из рабочих совершался из охотничьего ружья, исчезнувшего из жилого помещения фермы. Они подозревают, что преступление мог совершить еще один работник, которого пока не удается отыскать. Рассматриваются и другие версии происшествия с человеческими жертвами.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по 105-й статье за «Убийство двух лиц» в настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего на ферме, а также на розыск преступника.