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Российский «самолет Судного дня» Ил-80 подвергся нападению неизвестных грабителей. Служба безопасности ТАНТК имени Г. М. Бериева, на которую была возложена охрана воздушного командного пункта заявила об обнаружении следов вскрытия люка.

После проверки содержимого салона самолета выяснилось, что неизвестные в настоящий момент злоумышленники украли 5 электронных плат из разобранных радиостанций. Также они унесли с собой еще и почти 40 совершенно рабочих радиостанционных блоков.

Пока злоумышленники не найдены, однако полиция уже работает над установкой их личности. В самолете остались следы обуви неизвестных воров, а также их отпечатки пальцев, так что поиск обещает быть недолгим.

«Самолет судного дня» представляет собой командный пункт, который предназначен для управлениями боевыми действиями войск с воздуха. Известно, что в России имеется четыре таких машины. Одна из них должна была пройти модернизацию в Таганроге.

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