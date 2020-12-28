Доставка еды пользуется спросом, так как это удобная и полезная услуга. Однако сложно ее назвать таковой, если вместе с изысканными блюдами на дом привозят еще и кишечную палочку. Союз потребителей Удмуртии, который проверил все сервисы по доставке еды в Ижевске, выявил возбудителей заболеваний ЖКТ в роллах пяти из них.

Всего было проверено 14 сервисов, из которых шесть оказывали услуги с нарушениями. Среди них компании «Суши BRO», «Аппетит», «Осьминог», «Рокетролл» и «Сушидома», а также доставка «Turbo». Последняя оказалась непревзойденным рекордсменом – в ее продукции содержание вредных для здоровья микроорганизмов превысило нормальные показатели в 150 раз.

Кроме того, к нарушителям отнесли еще две компании – «Хочусуши» и «Инь-Янь». Их продукция не была проверена из-за отказа предоставить ее представителям Союза потребителей. Остальные семь сервисов получили удовлетворительные оценки, так как у них никаких нарушений выявлено не было.