В Судане будет создан пункт материально технического обеспечения российского флота. Во вторник Россия подписала с этим африканским государством соответствующее соглашение. Срок его действия составит 25 лет с автоматическим продлением еще на десятилетие.

Пункт ВМФ России будет несколько отличаться от морских баз. Главная особенность – это ограничение по количеству личного состава и кораблей. Так, одновременно в создаваемом РФ пункте могут находиться лишь 300 человек. Также допускается размещение не больше четырех кораблей, включая атомоходы и атомные подводные лодки.

Соглашение дает возможность России пользоваться воздушным пространством Судана. О заходе кораблей в пункт ВМФ, а также о выходе из него РФ должна уведомлять суданское руководство заранее – за 12 и 3 часа соответственно.