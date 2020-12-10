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Специальный посланник Соединенных Штатов Джоэл Рейберн, который курирует сирийские вопросы, заявил, что морская база в Тартусе, принадлежащая России, останется на своем месте. Он пояснил, что вопрос о ее расформировании в рамках урегулирования ситуации в Сирии даже не поднимался.

Напомним, что ранее Рейберн заявлял, что все иностранные силы должны покинуть Сирию, чтобы восстановить нормальную жизнедеятельность страны и провести политическое урегулирование ситуаций. Впоследствии оказалось, что это относится лишь к тем государствам, которые ввели свои войска на территорию страны после 2011 года.

“К россиянам у нас претензий нет, так как они сохраняли свое военно-морское присутствие в Тартусе и до 2011 года. Поэтому на разрыве связей между РФ и Сирией Соединенные Штаты не настаивают”

Кроме того, Рейберн заявил, что новое правительство САР будет вольно самостоятельно принимать решения о военном сотрудничестве с теми или иными странами.

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