Военные эксперты издания Military Watch заинтересовались выступлением главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу, в котором речь шла об истребителях пятой генерации Су-57. Специалисты обратили внимание на то, что уже к 2024 году на вооружении ВКС РФ должно появиться 22 таких самолета.

Интерес экспертов вызван тем, что в России сейчас продолжается производство других истребителей. Это и МиГ-29М и 35, и Су-34 и 35. По этой простой причине новый самолет даже после появления в войсках будет оставаться на вторых ролях.

Эксперты, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», заявили также, что ситуация должна измениться к 2027 году. Тогда на вооружение ВКС поступит 76 самолетов пятого поколения. Вполне вероятно, что все остальные истребители будут производиться в гораздо меньших объемах.

Напомним, что Су-57 – это новейший истребитель, который неоднократно прошел испытания. На нем обкатываются и технологии шестого поколения, в числе которых лазеры, способные выводить из строя электронику самолетов вероятного противника, а также инновационные системы искусственного интеллекта.