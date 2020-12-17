В 1956 году на вооружении СССР была принята ядерная ракета «Буря», которая практически сразу привлекла к себе внимание американских спецслужб. Сотрудники разведки делали все возможное для того, чтобы узнать секреты новейшего по тем временам боеприпаса. Однако добиться чего-либо им так и не удалось.

Эту историю рассказали авторы публикации в американском издании The Drive, пишет “ПолитРоссия“. Помимо всего прочего, они вспомнили о фильме, рассказывающем, как создавалась «Буря». Эксперты считают, что такие документальные ленты являются историческим достоянием. Ведь несмотря на очень низкое качество картинки, они позволяют понять, как именно началась гонка стратегических вооружений на планете.

“Подобное оружие нередко отличается колоссальными масштабами и включает в себя оригинальный подход к решению самых разных вызовов своего времени”, – пишут американские военные эксперты.

Отмечается также, что ядерное оружие середины двадцатого столетия, существенно уступало по характеристикам ракетам, разработанным позже. Так, оно не могло долететь до США и уничтожить на территории отдельных штатов ключевые военные объекты. Однако стратегическая программа из года в год развивалась, что позволило значительно улучшить характеристики будущих боеприпасов с ядерными зарядами.