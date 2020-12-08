Развитие технологий беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) позволило полиции использовать автоматические дроны для наблюдения за своими сотрудниками. Согласно статье в журнале Police Chief, эти БПЛА можно использовать для обеспечения наблюдения за полицейскими в режиме реального времени, чтобы сделать их работу более безопасной и эффективной при расследовании преступлений и ведении документации.

В настоящее время в США насчитывается более 1,1 миллиона БПЛА, и, по оценкам экспертов, к 2021 году это число может вырасти до 3,5 миллиона. Журнал подчеркивает, что разные страны уже используют одну и ту же технологию дронов в своих полицейских операциях.

Они применяются для поисково-спасательных операций, дорожно-транспортных происшествий, расследования инцидентов со стрельбой, анализа преступности, а также наблюдения за территорией и мониторинга толпы.

Автоматизированные дроны в действии

В недавнем докладе The New York Times, было показано, как БПЛА были полезны в одной из полицейских операций. Офицеры Чула-Виста в Калифорнии ответили на звонок службы экстренной помощи 911 о мужчине, спящем в украденной машине с наркотиками. Использование дрона в этом случае помогло им преследовать человека.

Согласно сообщению, мужчина вышел из машины с пистолетом и сумкой с героином, перебежал улицу и спрятался во дворах. У полицейских позади него были проблемы с преследованием, но дрон, следовавший за мужчиной, поймал его, бросившего пакет с героином и пистолет в мусорный бак, когда он проскользнул через заднюю дверь торгового центра, затем вышел из парадной двери, прежде чем продолжить побег.

Офицер, который смотрел прямую трансляцию из штаба, немедленно сообщил о происшествии, мужчину удалось задержать. Позже полицейские вытащили из мусорного контейнера пистолет и мешок с героином, а дрон сам вернулся на крышу.

Проблемы конфиденциальности

Несмотря на положительные стороны использования БПЛА, оно также сопряжено с некоторыми рисками, особенно с точки зрения конфиденциальности. Согласно отчету Gizmodo, правозащитники выразили обеспокоенность по поводу этой новой технологии, которую использует полиция.

«Сообщества должны задавать сложные вопросы об этих программах. По мере расширения возможностей и масштабов этой технологии растет и потребность в защите конфиденциальности. Дроны могут использоваться для расследования преступлений. Но они также являются датчиками, которые могут генерировать их», – отмечает Джей Стэнли старший аналитик American Civil Liberties Union.

В ответ полиция заявила, что дроны не используются для обычного патрулирования, и что они не применялись для контроля протестов Black Lives Matter, поскольку это противоречит внутренней политике.

Возможно, опасения людей не беспочвенны, поскольку полиция ранее уже злоупотребляла своими полномочиями.