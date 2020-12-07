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Американские ученые, представляющие академии наук, медицины и инженерии, убедительно доказали, что проблемы со здоровьем дипломатов США в Китае и на Кубе возникли из-за направленного радиочастотного воздействия. При этом они заявляют, что атака радиоволнами была умышленной.

Напомним, что сам инцидент, о котором идет речь, произошел в 2016-2017 годах. Тогда сначала на Кубе, а затем и в Китае американские дипломаты и члены их семей начали массово жаловаться на головокружения, резкое повышение артериального давления, возникновение проблем со слухом и зрением. Некоторые также пострадали от расстройства когнитивных функций, выразившегося в ухудшении памяти и невозможности сконцентрироваться.

Ученые заявили, что радиочастотное воздействие с высокой вероятностью было злонамеренным. Они отвергли даже малейшую возможность того, что на состояние здоровья дипломатов могли повлиять излучения мобильных телефонов или какой-либо техники и электроники.

Эксперты уверены в умышленной атаке на американских дипломатов с использованием каких-то новых видов вооружения, способных излучать радиоволны, ухудшающие состояние человека. Но они все же не исключают возможность химического либо бактериологического воздействия.

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