Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В среду в разных концах российской столицы были расстреляны две женщины. Одна из них сейчас борется за жизнь в медицинском учреждении, а другая скончалась в реанимации, не приходя в сознание.

Погибшая – 30-летняя москвичка, которая работала хореографом, стала жертвой преступника на улице Профсоюзной. Неизвестный злоумышленник дважды выстрелил ей в голову, после чего исчез с места происшествия. В настоящий момент ведется следствие, но подозреваемых нет.

Во вторую женщину стреляли на улице Беловежской. Здесь полиция подозревает супруга пострадавшей. Предполагается, что между мужем и женой вспыхнула ссора, в результате чего он не выдержал и спустил курок. 40-летняя уроженка Саратова сейчас находится в больнице в критическом состоянии.

Вам может понравиться

Американскому журналисту не понравился “яйцевидный корпус” российского судна

Американское издание The Drive рассказало о «самом уродливом в мире корабле», которым,…

В Ленобласти появилось единое цифровое образовательное пространство

В Ленинградской области все учебные заведения получили доступ к единой цифровой платформе…

В сети появились кадры уничтожения азербайджанского вертолета над Карабахом

В интернете продолжают появляться фото- и видеоматериалы о завершившейся 45-дневной войне между…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 декабря – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 24 декабря – облачно с прояснениями, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 декабря – небольшой снег, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 декабря – небольшой снег, до -5 °C | Королев: погода, 24 декабря – облачно с прояснениями, до -8 °C | Подольск: погода, 24 декабря – пасмурно, до -7 °C | Армавир: погода, 24 декабря – облачно с прояснениями, до 1 °C |