В среду в разных концах российской столицы были расстреляны две женщины. Одна из них сейчас борется за жизнь в медицинском учреждении, а другая скончалась в реанимации, не приходя в сознание.

Погибшая – 30-летняя москвичка, которая работала хореографом, стала жертвой преступника на улице Профсоюзной. Неизвестный злоумышленник дважды выстрелил ей в голову, после чего исчез с места происшествия. В настоящий момент ведется следствие, но подозреваемых нет.

Во вторую женщину стреляли на улице Беловежской. Здесь полиция подозревает супруга пострадавшей. Предполагается, что между мужем и женой вспыхнула ссора, в результате чего он не выдержал и спустил курок. 40-летняя уроженка Саратова сейчас находится в больнице в критическом состоянии.