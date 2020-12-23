Желание украинского политолога Зиновия Свереды устроить «новый Перл Харбор» в Крыму привлекло внимание не только российских политиков, но и интернет-пользователей. Они отреагировали на такое заявление с юмором, отметив, что таким, как этот специалист, справки о психическом состоянии уже не дают.

Также читатели пошутили, что Украина может выдать лишь новый Перл, но с Харбором у нее возникнут серьезные проблемы. Некоторые пользователи подошли к заявлению политолога слишком уж радикально, пообещав устроить на Украине новые Нагасаки и Хиросиму в случае столь агрессивных действий.

Подавляющее большинство посетителей социальных сетей написали, что сомневаются в умственных способностях Зиновия Середы. Серьезно заявление политолога не воспринял никто, так как вполне понятно, что любые попытки Украины «взорвать Керченский мост» чреваты для нее множеством проблем. Поэтому на такую авантюру она просто не решится.