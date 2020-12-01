Певица Наташа Королева и её супруг Сергей Глушко вызвали возмущение поклонников своими фотографиями с отдыха.

Как сообщается, после скандала с изменой Глушко супруги отправились в путешествие по Танзании, откуда поделились фото. На кадре, опубликованном в Instagram Сергея, он позирует в чёрной одежде с зонтом того же цвета. В подписи он написал немного изменённую цитату из мультфильма «Малыш и Карлсон»: «Я улетел, но обещал вернуться».

На фото в Instagram Королевой она позирует на берегу моря спиной к зрителю, подняв над собой тот же зонт. В подписи она написала ту же цитату.

Фотография Глушко вызвала у подписчиков неоднозначную реакцию – многие заметили что он сидит на каком-то монументе, по всей видимости, на памятнике. Подписчики посчитали это кощунством. Кроме того, некоторые напомнили о недавних жалобах Глушко на сложное финансовое положение, и поинтересовались, на какие деньги они с женой улетели. Также было замечено, что после того, как пара вернётся с отдыха, они начнут просить помощь и говорить, что у них нет денег и нечего есть.