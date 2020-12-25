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В официальном Инстаграм-аккаунте стартапа Scienex из Воронежа появились фото первой в России летающей машины под названием Flyter. Создатели рассказали, что летом будущего года вполне возможно проведение первых испытаний этого уникального авто.

Кроме того, разработчики поведали о том, как выбирали форму для своего детища. Они сразу отметили, что размеры машины составят пять на два метра для того, чтобы она могла парковаться там же, где и обычные «наземные» автомобили. В подборе формы главными критериями оказались безопасность использования Flyter в условиях города и гидродинамика.

По словам создателей, машина будет оснащена восемью электрическими двигателями, получающими питание от водородных аккумуляторов. Flyter, рассчитанный на двух человек, сможет парить на расстоянии полтора километра над землей и преодолевать расстояние 100 км на одной зарядке. Ориентировочная скорость составит не более 100 километров в час.

Воронежский стартап надеется, что после летних испытаний они получат средства инвесторов и смогут запустить серийное производство таких машин.

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