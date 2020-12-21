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Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер предстоящего комедийного шоу “Смерть 2020” («Death to 2020»).

Как отмечается, проект является мокьюментари. Задействованные в нём актёры играют роли экспертов, учёных, политиков, простых людей, и так далее, у которых берут интервью. Им задают вопросы о 2020 годе и реальных событиях, происходящих в этот год. В проекте будут также продемонстрированы реальные архивные кадры.

В проекте задействованы такие известные актёры, как Сэмюэл Л. Джексон, Хью Грант, Лиза Кудроу, Джо Кири, Кристина Милиоти, и многие другие. К слову, Хью Грант сам проболтался о том, что задействован в этом проекте, и исполнит роль «отталкивающего политика.

Премьера «Death to 2020» состоится 27 декабря.

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  • Анна
  • 19.12.2020
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