В Саратовской области три человека погибли в столкновении двух автомобилей.

Инцидент произошёл 3 декабря на 325 километре дороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград. Как сообщается, столкнулись Lada Granta под управлением 52-летнего водителя, и Chevrolet Cruze, которым управлял 43-летний мужчина. Причины произошедшей аварии не сообщаются.

Жертвами аварии стали водитель и пассажир Lada Granta, а также водитель второго автомобиля. Также пострадали ещё два человека, являющиеся пассажирами Chevrolet Cruze. Они были госпитализированы.

Извлекать тела погибших из покорёженных автомобилей пришлось при помощи гидравлического инструмента. Ведётся установление всех обстоятельств инцидента.