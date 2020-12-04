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В Саратове учительницу физкультуры, работающую в местном лицее, заподозрили в совершении убийства.

Как сообщается, в одной из квартир Саратова 29 ноября были найдены тела 38-летней женщины и её 4-летней дочери. На телах имелись множественные ножевые ранения. В числе подозреваемых в совершении убийства также был отец ребёнка.

Позднее следствие выяснилось, что 53-летняя подозреваемая пришла в гости к погибшей. В какой-то момент между ними начался конфликт, в результате чего женщина зарезала знакомую и её дочь, а затем похитила драгоценности и банковскую карту. С карты подозреваемая сняла 70 тысяч рублей. Причиной конфликта называется долг – женщина часто делала маникюр своей знакомой, а её дочери – массаж.

В настоящее время подозреваемая задержана до 29 января 2021 года. Отмечается, что с 1999 по 2013 год она являлась замдекана по воспитательной работе в СГТУ, была учительницей физкультуры, также работала инструктором в фитнес-клубах.

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