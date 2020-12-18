В Саратове погибла 63-летняя пенсионерка, обварившись кипятком из прорвавшейся трубы.

Инцидент произошёл 17 декабря. Как сообщается, 72-летний мужчина пребывал в ванной, и там отошла труба водоснабжения. Помещение начало заливать горячей водой.

Увидевшая это жена пенсионера сделала попытку оказать помощь и поставила тазик под прибывающую воду. Её супруг убежал за сантехником, а по возвращению с помощью увидел, что жена потеряла сознание и лежит на полу в воде.

Женщину достали и вызвали медиков. Пострадавшую госпитализировали, но в скором времени она скончалась. Её супруга позже также доставили в медучреждение с ожогами.

По факту инцидента ведётся проверка.