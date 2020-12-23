В Санкт-Петербурге могут построить 460-метровый небоскрёб. Если будет принято решение о его строительстве, то он станет вторым самым высоким небоскрёбом в Европе – высочайшим считается «Лахта центр» с высотой в 462 метра.

Как сообщается, небоскрёб было предложено построить на площади Чернышевского, где в настоящее время находится гостиница «Россия. Автор инициативы не разглашается. Предложение было опубликовано комитетом по градостроительству и архитектуре.

Отмечается, что это одно из поступивших предложений, и оно должно быть рассмотрено комиссией. По вопросу о решении строительства были назначены общественные слушания, которые завершатся 31 декабря. Однако предполагается, что предложение будет отклонено – указанная высота в 460 метров неприемлема для данной местности.