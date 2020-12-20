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В Санкт-Петербурге задержали местного жителя, которого подозревают в убийстве биолога Александра Каганского.

Как сообщается, мужчина выпал из окна 14-го этажа. Инцидент произошёл по улице Замшина 19 декабря. О произошедшем правоохранительным органам стало известно со слов позвонившей женщины. Прибывшие на место инцидента полицейские выяснили личность погибшего, и обнаружили на его теле признаки насильственной смерти.

По предварительным сведениям, незадолго до трагедии в доме учёного находился его знакомый. Между ними по неизвестной причине произошёл конфликт. Вскоре подозреваемый был задержан.

Против 45-летнего петербуржца возбуждено уголовное дело, решается вопрос о выборе меры пресечения. Мужчине грозит до 15-ти лет лишения свободы.

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