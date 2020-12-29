В Самаре 32-летний местный житель обвиняется в присвоении денег компании, в которой он работал, для собственных нужд.

Как сообщается, мужчина является бухгалтером. С 2017 по 2018 год он провёл 14 платежей на чужой счёт, объяснив их оплатой строительных и ремонтных работ во время строительства склада. Сумма каждого перевода составила от 7 до 78 тысяч рублей. Позже выяснилось, что бухгалтер оплачивал свои кредиты. Общая сумма кредитов составила 200 тысяч рублей.

Известно об этом стало лишь после того, как бухгалтер уволился, во время проведения ревизии. Свою вину мужчина признал и полностью возместил нанесённый им ущерб. Кроме того, если его вину докажут, ему придётся выплатить крупный штраф.